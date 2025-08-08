Cabut Laporan Soal Mafia Bola, Andre Rosiade Laporkan Penyebar Fitnah Azizah Salsa Berselingkuh

ERA.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mencabut laporannya terkait mafia bola di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (8/8). Kedatangan Andre ini juga sekaligus melaporkan tuduhan fitnah terhadap anaknya, Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsa.

"Alhamdulillah, prosesnya sudah berjalan, dan pelaku meminta maaf kepada kami. Ya tentu, saya hari ini ingin di atas, ingin berdamai dan mencabut laporan," kata Andre di Bareskrim Polri, Jumat (8/8/2025).

Dewan Penasehat Semen Padang menjelaskan laporannya ini berawal ketika dua akun media sosial, @kitabonek dan @DanoeCreativeStudio melakukan fitnah dengan menyebut mafia bola. Laporan itu dilayangkan beberapa bulan lalu.

Kedua akun itu akhirnya meminta maaf dan membuat klarifikasi di media sosialnya. Atas dasar itu, Andre kemudian mencabut laporannya.

"Ini pembelajaran supaya tidak menyebar hoaks. Itu satu ya, jadi saya mau cabut laporan," tuturnya.

Politikus Gerindra ini lalu menyampaikan dirinya juga ingin membuat laporan polisi terkait anaknya, Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha diduga difitnah oleh akun di media sosial.

Azizah Salsha disebut berselingkuh dari suaminya, Pratama Arhan. Bahkan, Azizah difitnah telah bersetubuh dengan selingkuhannya. Andre menyatakan tak akan memaafkan pelaku yang memfitnah anaknya jika ke depannya dia meminta maaf.

"Nah, sekali-sekali memang harus ada yang masuk penjara, biar ada efek jera," imbuhnya.