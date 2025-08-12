Resmi Laporkan Resbobb dan Bigmo, Azizah Salsa Akui Sedih Dituduh Selingkuh: Efek Jera

ERA.id - Selebgram Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha resmi melaporkan akun TikTok @ibaratbradprittt dan akun YouTube @Niceguymo ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah.

Laporan Azizah teregister dengan nomor LP/B/387/VIII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 12 Agustu2025. Dua akun media sosial (medsos) itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat 4 dan ayat 6 juncto Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

"Kalau masalah memaafkan, pasti aku sudah memaafkan. Tapi untuk kali ini mungkin aku ingin kasih efek jera saja karena sudah satu tahun terus-terusan kayak gini ini ternyata belum berhenti-berhenti juga. Jadi mungkin kali ini aku akan terus lanjutkan proses hukum," kata Azizah di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Azizah membenarkan laporan ini dibuat karena difitnah berselingkuh dari suaminya Pratama Arhan.

"Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya," sambungnya.

Di tempat yang sama, Pengacara Azizah, Anandya Dipo Pratama menambahkan akun YouTube @Niceguymo dimiliki oleh Muhammad Jannah (Bigmo). Sementara akun TikTok @ibaratbradprittt dimiliki Adimas Firdaus atau Resbobb.

Laporan ini dibuat agar masyarakat bisa bijak ketika bermedia sosial. Meski kedua akun itu telah meminta maaf, Dipo menyebut laporan tetap dilayangkan agar ada efek jera.

"Ya pasti kerugiannya adalah, kan, ini masalah nama baik keluarga ya. Dari keluarga Azizah sendiri juga jadi tidak bagus namanya yang dimana itu sama saja menggiring opini yang berita tidak benar," tuturnya.

Dugaan fitnah terhadap Azizah Salsa ini diketahui muncul dari YouTuber Resbobb alias Dimas Firdaus. Resbobb yang juga kakak dari Bigmo itu secara terang-terangan menyebut Azizah Salsa berselingkuh dari Arhan.

"Tahu nggak yang paling kasihan itu siapa? Pratama Arhan. Ceweknya, istrinya, nge**** sama mantannya," ucap Resbobb.

Pernyataan itu pun membuat Bigmo terkejut dan panik. Bigmo bahkan berusaha untuk menghentikan ucapan Resbobb, yang justru membuat situasi memanas.

"Nggak, nggak percaya, nggak mungkin," tutur Bigmo.