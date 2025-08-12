Dituduh Selingkuh, Azizah Salsa Laporkan YouTuber Resbobb ke Bareskrim

ERA.id - Selebgram Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha datang ke Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Azizah ke Bareskrim untuk membuat laporan polisi terkait dugaan fitnah oleh akun Resbobb.

Azizah dan kuasa hukumnya tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 14.54 WIB. Dia memakai masker dan topi putih serta baju biru muda. Selebgram ini tak bicara sepatah kata apapun ke awak media dan hanya jalan menunduk.

Hanya saja diketahui, dia akan membuat laporan terkait dugaan fitnah yang menyebut dirinya selingkuh dari sang suami, Pratama Arhan.

"Bikin laporan dulu ya, bikin laporan dulu," kata pengacara Azizah Salsha di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade datang ke Bareskrim Polri, Jumat (8/8). Andre mengaku ingin mencabut laporannya terkait dituduh mafia bola.

Laporan dicabut karena dua akun media sosial yang menuduhnya mafia bola, telah meminta maaf. Setelah itu, dia menyampaikan anaknya, Azizah Salsha akan membuat laporan ke Bareskrim karena disebut berselingkuh dari suaminya.

Bahkan, Azizah difitnah telah bersetubuh dengan selingkuhannya itu. Andre menyatakan tak akan memaafkan pelaku yang memfitnah anaknya jika ke depannya dia meminta maaf.

"Nah, sekali-sekali memang harus ada yang masuk penjara, biar ada efek jera," kata Andre di Bareskrim Polri, Jumat (8/8).

Dugaan fitnah terhadap Azizah Salsa ini diketahui muncul dari YouTuber Resbobb alias Dimas Firdaus. Resbobb yang juga kakak dari Bigmo itu secara terang-terangan menyebut Azizah Salsa berselingkuh dari Arhan.

"Tahu nggak yang paling kasihan itu siapa? Pratama Arhan. Ceweknya, istrinya, nge**** sama mantannya," ucap Resbobb.

Pernyataan itu pun membuat Bigmo terkejut dan panik. Bigmo bahkan berusaha untuk menghentikan ucapan Resbobb, yang justru membuat situasi memanas.

"Nggak, nggak percaya, nggak mungkin," tutur Bigmo.