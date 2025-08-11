400 Gelandangan Masih Berkeliaran di Jakbar, Pengawasan Pemkot Lemah?

ERA.id - Gelandangan masih menjadi kategori yang mendominasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama tujuh bulan penertiban di wilayah Jakarta Barat.

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Suprapto saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, menyebutkan, dari 990 PMKS yang ditertibkan, 400 orang masuk kategori gelandangan.

"PMKS yang terjaring paling banyak selama periode itu adalah gelandangan, yakni 400 orang," kata Suprapto.

Selanjutnya, kata dia, kategori psikotik 268 orang, pengamen 62 orang dan sisanya kategori lain.

Pada Januari 2025, dijaring sebanyak 107 orang PMKS, kemudian Februari (121), Maret (145), April (113), Mei (167), Juni (155) dan Juli 182 orang.

"Penjangkauan dilakukan di titik-titik rawan PPKS di delapan wilayah kecamatan se Jakarta Barat, seperti lampu merah atau perempatan jalan," katanya.

Penjaringan PMKS, kata dia, dilakukan dalam rangka penegakan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

“PPKS yang terjangkau langsung dibawa petugas dan diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapat pembinaan,” katanya.