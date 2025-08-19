Sopir Fortuner Tewas Tabrak Truk di Tangsel, Mobil Hancur Parah

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan mobil Toyota Fortuner hancur usai tabrakan dengan truk di sekitar Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (18/8).

Dari video dan narasi di akun Instagram @media.tangselife, mobil Fortuner ini rusak parah usai menghantam truk kontainer. Warga sudah mengerumuni lokasi kejadian untuk menolong pengemudi mobil tersebut.

Kecelakaan itu disebut-sebut terjadi usai pengemudi Fortuner melaju dengan kecepatan tinggi. Sopir sempat terjepit di dalam kendaraannya.

Kasat Lantas Polres Tangsel AKP Danny Sutarman mengatakan sopir Fortuner, F tewas dalam kecelakaan ini.

"Sementara betul kejadian satu orang meninggal di rumah sakit, untuk cederanya biar dokter yang mengatakan hasil pemeriksaan dokternya," kata Danny kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Mengenai betul tidaknya Fortuner itu sedang melaju cepat atau tidak, belum dapat dipastikan. Hanya saja sopir truk itu kabur terlibat kecelakaan dengan mobil F. Kini, sopir kontainer itu dalam pengejaran polisi.

"Terkait dia menabrak truk dari CCTV sudah kita ambil tetapi identitasnya belum bisa kita temuin karena CCTV-nya burem dan plat nomor truknya nggak keliatan jelas," tuturnya.

Saat disinggung betul tidaknya Fortuner itu menabrak truk, Danny mengatakan masih dalam penyelidikan.

"Kalau kronologi dari pengakuan kita ambil beberapa saksi dan kami lihat juga di CCTV memang betul Fortuner tersebut jalan dan tidak ada bekas rem," imbuhnya.