Hasil Tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan Anaknya Keluar Besok

ERA.id - Polisimenyebut hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK), eks model majalah dewasa Lisa Mariana beserta anaknya akan keluar Rabu (20/8/2025) besok.

"Besok ya," kata Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti saat dihubungi, Selasa (19/8/2025).

Sebelumnya, Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anaknya telah selesai menjalani pengambilan sampel DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Tes DNA ini untuk diketahui RK merupakan ayah dari anak Lisa atau tidak.

Usai DNA-nya diambil, eks Gubernur Jabar ini pun ingin agar kasusnya dengan Lisa segera selesai. "Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu," kata RK di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8).

Pria yang juga akrab disapa Kang Emil ini tak mau bicara banyak. Dia hanya menambahkan pemeriksaan DNA ini bisa dilakukan usai dirinya mengajukan permohonan hal tersebut ke penyidik.

"Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya," tuturnya.

Diketahui, RK juga melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini dibuat usai Lisa mengaku ayah dari anaknya ini adalah Ridwan Kamil.

Laporan RK tercatat dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Usai dilakukan serangkaian penelusuran, Dittipidsiber Bareskrim Polri meningkatkan laporan Kang Emil ke tahap penyidikan.