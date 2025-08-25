4 Aktor Intelektual yang Culik dan Bunuh Kacab Bank BRI Cempaka Putih Jadi Tersangka

ERA.id - Polisi menyampaikan empat pelaku intelektual yang menculik dan membunuh Kepala kantor cabang pembantu (KCP) BRI Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta di kawasan Jakarta Timur, telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Benar, empat orang otak penculikan telah diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

Namun, Ade belum merinci keempat pelaku ini dijerat dengan pasal berapa.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap empat aktor utama penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta yang jasadnya ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (21/8).

"Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap empat orang aktor intelektual pelaku penculikan dan atau pembunuhan kacab," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim dalam keterangannya, Minggu (24/8).

Dia menjelaskan keempat pelaku tersebut berinisial C, DH, YJ dan AA yang ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda-beda.

"Pelaku berinisial DH, YJ dan AA ditangkap Sabtu, tanggal 23 Agustus 2025, pukul 20.15 WIB, di daerah Solo, Jawa Tengah," papar Abdul.

Sementara pelaku berinisial C, sambung dia, ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pukul 15.30 WIB pada Minggu (24/8).

"Saat ini, para tersangka sedang dilakukan pendalaman secara intensif," ujar Abdul.

Sebelum menangkap empat aktor intelektual, polisi menangkap empat pelaku yang menculik Ilham, yakni AT, RS, RAH, dan RW.

AT, RS, dan RAH ditangkap di kawasan Jakarta Pusat. Sementara RW diamankan di sebuah bandara di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) saat hendak melarikan diri.