Ngaku Sudah Tahu Video Mobil Rantis Brimob Tabrak Ojol, Kompolnas Minta Polisi Usut Tuntas

ERA.id - Mobil rantis Brimob melindas driver ojek online (ojol) ketika membubarkan massa saat demonstrasi di gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), berujung ricuh, Kamis (28/8/2025). Kompolnas mengaku sudah mengetahui informasi tersebut dan meminta Polda Metro Jaya untuk segera melakukan pengusutan.

"Setelah mengidentifikasi siapa pengendara mobil rantis tersebut, ya segera melakukan pemeriksaan, melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap (sopir) mobil rantis tersebut," kata Komisioner Kompolnas, Choirul Anam kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga meminta polisi untuk segera mengidentifikasi korban-korban yang telah dilindas mobil rantis tersebut. Terkait ojol yang akan berunjuk rasa usai insiden ini, Anam meminta agar demonstrasi dilakukan dengan tertib.

"Iya kami akan melakukan pengawasan terhadap proses ini," tuturnya.

Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan DPR RI berujung ricuh antara demonstran dengan aparat kepolisian, hari ini.

Dalam kerusuhan itu yang terekam video, sebuah kendaraan rantis menabrak seorang pengemudi ojol yang berada di tengah kerumunan di Jalan Raya Pejompongan, Jakarta Pusat.

Sang ojol langsung tersungkur berada di dalam mobil tersebut. Massa aksi yang begitu banyak langsung menolong pengemudi itu. Tapi, mobil barakuda itu malah melanjutkan laju kendaraannya dan sengaja meninjak Ojol mulai dari ban depan hingga ban belakang.

Para pendemo langsung marah dan mengejar mobil barakuda yang terus kabur meninggalkan lokasi kejadi.

"Ya Allah, ya Allah diinjak. Polisinya enggak mau berhenti, kasian abang Ojeknya. Bener kelindas dari situ, aku melihat banget," ujar Wanita yang merekam kejadian itu.

Sebagian massa terus mengejar mobil itu, dan sebagian warga ada yang menolong Ojek dan langsung dibawa pakai motor untuk dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

Akhirnya, Ojol pun dibawa mobil ambulance dan mobil barakuda masih terus dikejar massa aksi hingga ada sebagain dari mereka bawa kayu agar mobil barakuda itu berhenti dan bertanggungjawab.