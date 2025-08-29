Belum Ada Tersangka, 7 Anggota Brimob Pelindas Ojol Pakai Rantis hingga Tewas Kini Dipatsus

ERA.id - Tujuh anggota Brimob ditangkap Divpropam Polri usai terlibat dalam insiden mobil rantis melindas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, hingga tewas di kawasan Jakarta, Kamis (28/8). Usai diperiksa, tujuh polisi ini ditempatkan di tempat khusus atau dipatsus.

"Mulai hari ini kami lakukan patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar," kata Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim saat konferensi pers di kantornya, Jumat (29/8/2025).

Ketujuh anggota Brimob itu adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka D. Abdul Karim belum menyampaikan ketujuh polisi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum.

Dia hanya menambahkan mereka semua dipatsus dari 29 Agustus sampai 17 September 2025.

"Apabila 20 hari kurang, ini masih bisa dilakukan kembali penempatan khusus," tuturnya.

Sebelumnya, mobil rantis Brimob melindas driver ojol di kawasan Jakpus, kemarin. Saksi mata yang juga pengemudi ojol, Didin Indrianto menyebut insiden ini terjadi ketika polisi memukul mundur massa pedemo di gedung DPR, Jakpus.

"Mungkin dia syok, panik juga, jadi (korban) jatuh, mungkin polisi yang di dalam mobil nggak tahu atau gimana, main lindes aja. Tapi sempet ditahan kok sama massa, bahwa itu ada Gojek di bawah itu, tapi tetep nggak digubris, dilindes abis sama dia sampai ban depan sampai ban belakang," kata Didin kepada wartawan, Kamis (28/8).

Mobil rantis itu kemudian kabur. Sejumlah ojol dan pengemudi lain langsung mengejar rantis itu sampai ke daerah Kota Casablanca. "Sempat dikejar-dikejar sampai ke Kota Casablanca dikejar. Cuma karena ujan, jadi nggak banyak, dia tahu-tahu masuk ke tol," ungkapnya.

Didin mengaku merinding saat melihat kondisi korban usai dilindas. Bagian perut korban luka berat karena terlindas ban rantis tersebut. Korban dibawa ke RSCM. Namun nyawanya tak tertolong.

"Sempet ngelihat korban, orang saya sampai merinding, nggak bisa bergerak itu orang. Langsung dibawa ke atas motor, di bawa ke RSCM. Dan dapat kabar sudah nggak ada itu orang, meninggal dunia," imbuhnya.