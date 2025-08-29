TNI Lindungi Mako Brimob Kwitang yang Jadi Sasaran Lemparan Batu Demonstran

ERA.id - Demonstrasi belum mereda di Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, usai mobil Barracuda melindas Affan Kurniawan di daerah Pejompongan, dekat kantor DPR RI, Kamis malam kemarin. Terkini, demonstran melempari kantor Brimob dengan kayu hingga batu.

Sejumlah personel TNI AL pun turun. Mereka mengajak massa demonstran yang terdiri dari warga dan pengemudi ojol untuk berdialog dan menghentikan pelemparan kepada petugas pada Jumat pagi.

Terpantau TNI memasuki lokasi unjuk rasa di depan barikade personel Brimob sekitar pukul 09.45 WIB, dan meminta massa agar tidak melempar.

Sempat terjadi dialog antara personel TNI dengan massa terkait pelemparan yang mereka lakukan di Mako Brimob. Namun, massa kembali melempar botol air mineral ke arah petugas Brimob. Tapi tak lama kemudian, pelemparan itu dapat diredam kembali.

Sebelumnya, demonstran melempari petugas yang berjaga di Mako Brimob di daerah Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat pagi sekitar pukul 09.30 WIB.

Massa terus mencoba mendekat sambil melempari petugas dengan benda keras, seperti kayu.

Massa juga melakukan provokasi dengan mengucapkan kata-kata yang bertujuan memancing petugas agar keluar dan mengejar mereka.

Sementara itu, puluhan personel Brimob membangun barikade dengan tameng dan kelengkapan lainnya di sisi kiri Mako Brimob. Petugas berupaya memukul mundur demonstran yang terus melempari mereka.