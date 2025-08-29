Dilempar Botol Usai Anak Buahnya Lindas Ojol hingga Tewas, Dansat Brimob: Demi Allah, Saya Muslim

ERA.id - Demonstran melempari Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Henik Maryanto dengan botol minuman usai berdialog dengan peserta aksi di sisi kiri Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/8/2025).

"Saya dari niat yang paling tulus mengucapkan permohonan maaf, dan tadi baru selesai salat Jumat. Kemudian, kami salat gaib," kata Henik merespons lemparan itu.

Lebih lanjut, dia memastikan sejumlah tuntutan massa dilaksanakan. Pertama, bertanggung jawab atas insiden dilindasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, pleh kendaraan taktis (Rantis) Barracuda Brimob pada Kamis (28/8) malam.

Dia mengungkapkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri langsung menemui keluarga korban di RS Cipto Mangunkusumo segera setelah peristiwa itu terjadi.

"Kedua, untuk proses penegakan hukum, saat ini anggota kami melaksanakan proses pemeriksaan di Mabes Polri. Demi Allah, demi Rasul, saya muslim. Jadi, saat ini anggota kami sedang dalam proses pemeriksaan di Mabes Polri," ujar Henik.

Setelah melakukan pertemuan dengan peserta unjuk rasa, Dansat Brimob Polda Metro Jaya beranjak menuju Mako Brimob, dan saat itulah botol-botol minuman dilempar oleh massa ke arah dirinya dan jajarannya.

Sementara itu, ratusan personel TNI terus melakukan pengawalan terhadap massa yang melakukan unjuk rasa di kawasan tersebut.