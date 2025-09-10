Polri Tangkap Buronan Paling Dicari di Sri Lanka

ERA.id - Polri menangkap buronan paling dicari di Sri Lanka di sebuah apartemen di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar). Penangkapan tersebut dilakukan Divhubinter Polri bersama Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Berhasil menangkap lima orang buronan nomor satu di Sri Lanka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

Kelima buronan itu adalah Mandinu Padmasiri alias Kehelbaddara Padme dan anggota gengnya yang dikenal dengan sebutan Commando Salintha, Backhoe Saman, Thembili Lahiru, dan Kudu Nilantha.

Mandinu Padmasiri sendiri merupakan salah satu tokoh dunia bawah tanah di Sri Lanka dan pelaku kejahatan terorganisir. "Para pelaku terlibat kasus peredaran narkoba dan beberapa kasus pembunuhan di Sri Lanka," ucapnya.

Buronan ini sempat diamankan di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Setelah itu mereka semua diterbangkan ke Sri Lanka dan diserahkan ke kepolisian setempat untuk diproses hukum.