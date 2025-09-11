Polisi Dalami Penyebab Motor Pasutri di Ragunan Tabrak Pohon, Suaminya Tewas Seketika

ERA.id - Pasangan suami-istri (pasutri), FA (30) dan DNS (28) mengalami kecelakaan tunggal saat berkendara dengan sepeda motor di sekitar Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (11/9/2025).

"Adanya dugaan kecelakaan lalu lintas pengendara kendaraan roda dua menabrak pohon di TKP," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Anggiat menjelaskan peristiwa terjadi pukul 04.15 WIB. Kejadian bermula ketika korban melaju dari pintu barat Taman Margasatwa Ragunan menuju arah Jalan Paso. Sesampainya di lokasi, motor pasutri ini menabrak pohon.

Belum diketahui mengapa insiden ini terjadi. Namun dari kecelakaan ini, FA tewas di lokasi kejadian.

"Kemudian (motor) menabrak pohon, hingga mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia di tempat dan satu orang korban luka-luka," jelasnya.

FA tewas dengan luka di kepala dan wajah. Sementara DNS mengalami luka di kepalanya. Keduanya telah dievakuasi ke rumah sakit. Penyebab pasti kecelakaan ini masih dalam pengusutan.