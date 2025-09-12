Viral Pria di Jaksel Todong dan Hampir Tembak 2 Ojol

ERA.id - Viral di media sosial dua pria berboncengan motor diduga menodongkan benda diduga senjata api (senpi) ke dua pengendara ojek online (ojol) di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dari video di akun Instagram @warga.jakbar, kedua pelaku terlihat berkendara mendahului dua ojol. Setelah itu mereka semua berhenti di tengah jalan.

Cekcok terjadi. Kemudian pelaku yang dibonceng mengeluarkan benda diduga pistol dan langsung menodongkannya ke arah dua ojol tersebut.

Tak lama setelah itu, mereka kabur. Pelaku kemudian menembakkan senpi itu ke aspal hingga hampir mengenai kaki korban. Dinarasikan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (9/9).

Dikonfirmasi, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Kendalanya, korban belum membuat laporan polisi (LP).

"Kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Hambatannya, Sampai saat ini belum ada laporan dari pihak korban kepada pihak kepolisian," ujar Nicolas kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Mantan Kapolres Metro Jakarta Timur ini mengimbau korban untuk segera membuat laporan.