Viral Pria Todongkan Pistol ke Ojol di ITC Permata Hijau Kebayoran Baru Jaksel

ERA.id - Kepolisian menyelidiki kasus seorang pria penodong pistol kepada pengemudi ojek daring (online/ojol) di ITC Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Masih kita selidiki," kata Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Harnas mengatakan pihaknya masih memastikan lebih lanjut kronologi kasus tersebut, termasuk kepemilikan senjata.

Sebelumnya, viral di media sosial Instagram @media.jakbar terlihat sebuah rekaman video yang memperlihatkan dua motor yang masing-masing terdapat pengendara dan penumpang.

Dua pria dan dua pengemudi ojol tampak beradu argumen selama perjalanan yang kemudian berhenti di sekitar ITC Permata Hijau.

Kemudian, salah satu dari dua pria itu tampak mengacungkan pistol sehingga pengemudi lainnya menghentikan motor. Usai mengeluarkan senjata, tampak pengemudi itu melaju meninggalkan pengemudi yang terhenti.

Lalu, dalam unggahan tersebut juga terdapat komentar dari Instagram resmi Polres Metro Jakarta Selatan @polisijaksel yang memberikan respon.

"Terima kasih atas informasi yang diberikan. Akan kami cek terkait kejadian tersebut. Apabila ada informasi lain silahkan hubungi 'call center' kami di 110 dan panggilan cepat (hotline) Polres Metro Jaksel di 08121616161. Salam presisi," demikian komentar tersebut.