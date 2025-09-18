Ribut dengan Istri, Suami di Jaktim Bakar Rumahnya lalu Kabur

ERA.id - Sebuah rumah kontrakan di kawasan Jalan Borobudur, Kavling Tanah Merah, Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), terbakar, Kamis (18/9/2025). Rumah itu diduga dibakar.

"(Penyebab kebakaran rumah) sengaja dibakar karena bertengkar keluarga," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 08.32 WIB tadi. Api berhasil dipadamkan pukul 08.51 WIB. Kerugian akibat peristiwa ini sekira Rp15 juta. "Korban satu orang luka bakar, (yaitu) Siti Nurkalisah (33)," imbuhnya.

Terpisah, Kapolsek Kompol Widodo Saputro hanya mengatakan rumah itu dibakar oleh suami korban. Polisi kini memburu suami tersebut. "Suka mukulin, ringan tangan dia (suaminya). Iya (suaminya bakar rumah lalu) kabur, sedang dikejar ya," ucap Widodo.