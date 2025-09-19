ASN Kecelakaan Tunggal Usai Hantam Lubang di Flyover Pancoran Jaksel

ERA.id - Seorang perempuan aparatur sipil negara (ASN), RMBT (31), mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Letjen MT Haryono arah barat, tepatnya di Flyover Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (19/9/2025).

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menerangkan kejadian berawal ketika RMBT melaju dari arah barat ke timur dengan mengendarai sepeda motor maticnya. Setiba di lokasi, dia diduga kurang berhati-hati saat menghindari lubang di jalan.

"Diduga karena kurang hati-hati dan konsentrasi menghindari lubang jalan kemudian oleng ke kanan dan menabrak beton pembatas jalan," kata Ojo dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).

RMBT pun terjatuh. Korban mengalami luka terbuka di bagian dahi dan patah pada gigi depannya.

Polisi yang menerima info adanya kecelakaan langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi ASN tersebut berikut kendaraannya. "Dugaan sementara penyebab kecelakaan masih dalam lidik," imbuh Ojo.