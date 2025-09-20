Tahanan Polsek Genuk Semarang Tewas Dianiaya Rekannya, Pengawasan Internal Polri Abai?

ERA.id - Polda Jawa Tengah menyelidiki kematian salah seorang tahanan Polsek Genuk Kota Semarang, yang diduga tewas dianiaya oleh sesama tahanan.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto membenarkan adanya tahanan berinisial MH yang meninggal dunia saat menjalani proses hukum di Polsek Genuk.

"Penganiayaan oleh sesama tahanan. Meninggal dunia beberapa hari lalu," kata dia di Semarang, Jumat (19/9/2025).

Menurut dia, MH diduga meninggal setelah dianiaya dua tahanan lainnya.

Namun, Artanto belum menjelaskan secara detil identitas dua tahanan yang diduga melakukan penganiayaan hingga tewas tersebut

Adapun MH merupakan tersangka kasus dugaan pencabulan yang masih dalam proses penyidikan.

Terdapat peristiwa tersebut, kata dia, sudah ditindaklanjuti oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah.

Ia menyebut Kapolsek Genuk, Kanit Reskrim, dan perwira pengawas tahanan dan anggotanya sudah dilakukan pemeriksaan.

Personel yang diduga melanggar prosedur dalam bertugas, kata dia, akan menjalani sidang disiplin dan kode etik.