Ayah Drummer Additional Band Noah Hilang, Polisi Selidiki

ERA.id - Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Banjarmasin Utara, Polresta Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan, menerima laporan atas hilangnya pemilik Studio Musik Malaka, Alfian (59) atau ayah dari Drummer Additional Band Noah, Rio Alief.

Pihak keluarga atas nama Sri Dewi Kartika (54) melaporkan kehilangan Alfian ke Polsek Banjarmasin Utara pada Kamis pagi, sekitar pukul 11.00 WITA.

"Kami sudah terima laporan tentang orang hilang ini dan sekarang sedang dalam pencarian dengan melakukan penyelidikan di lapangan," ucap Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Utara Ipda Hafiz di Banjarmasin, Jumat (19/9/2025).

Hafiz mengatakan, pemilik Studio Musik Malaka ini yang dilaporkan hilang ini diketahui bernama Alfian warga Sultan Adam Komplek Madani Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara.

Adapun ciri korban berdasarkan laporan, antara lain bentuk wajah oval, rambut lurus pendek hitam, warna kulit kuning langsat, tinggi badan sekitar 167 cm dan berat badan 70 kg.

Kanit Reskrim juga mengatakan korban hilang atau meninggal rumah diperkirakan pada Selasa pagi, sekitar pukul 07.00 WITA, itu terlihat dari rekaman kamera tersembunyi.

Masih berdasarkan dari hasil rekaman kamera tersembunyi, ucap Hafiz, korban meninggalkan rumah dengan jaket hodie berwarna hitam, celana kain panjang berwarna hitam, dan memakai tas punggung berwarna hitam.

"Upaya yang kami lakukan seperti menghubungi keluarga dan kerabat, mencari informasi keberadaan terakhir dan siapa yang terakhir melihat," ucap Ipda Hafiz.

Bukan itu saja, pihak Polsek Banjarmasin Utara juga berkoordinasi dengan polsek dan polres lain terkait kejadian tersebut.

Diketahui, korban biasa dikenal dengan panggilan Om Malaka dan orang tua dari Rio Arief tercatat sebagai pemain drum tambahan Band Noah yang digawangi vokalis Ariel (eks Band Peterpan).