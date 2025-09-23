Lisa Mariana Absen Mediasi di Bareskrim Hari Ini, Kabur?

ERA.id - Lisa Mariana mangkir dari agenda mediasi yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas kasus dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik. Lisa beralasan dirinya sakit.

"Emang seharusnya Lisa mau hadir, cuma karena tadi pagi dibilang katanya greges badannya meriang, jadi nggak hadir," kata pengacara Lisa, John Boy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

John Boy membantah Lisa tak hadir karena Ridwan Kamil juga tidak memenuhi agenda mediasi tersebut. Pengacara ini kemudian menyebut Lisa tidak ke Bareskrim Polri bukan karena kabur.

"Nggak ada (kabur), yang jelas kita menghadapi semua. Jadi permasalahan ini kan undangan mediasi. Apapun nanti hasilnya tetap kita jalanin," tuturnya.

Mereka kemudian masuk ke dalam. Tak lama setelah itu, pengacara RK, Muslim Jaya tiba di Bareskrim. Dia enggan memberi keterangan dan memilih langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun kembali absen pemeriksaan dengan alasan sakit.

Lisa memenuhi panggilan pada Kamis (11/9). Selebgram ini kemudian menyampaikan ingin melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di kawasan Singapura.