Viral Perempuan Diduga ODGJ Asyik Berendam di Kolam Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Ketahuan Langsung Kabur

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang perempuan terlihat berenang di kolam air Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat (Jakpus).

Dari video dan narasi di akun Instagram @jakarta.terkini, perempuan ini terlihat asyik berenang di kolam Bundaran Patung Kuda ketika lalu lintas di sekitar lokasi sedang ramai kendaraan. Belum diketahui maksud dan tujuannya berendam di tempat tersebut.

Kejadian ini disebut-sebut terjadi pada Selasa (23/9/2025) siang ini.

Kasatpol PP Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan wanita itu diduga mengalami gangguan jiwa.

"Kronologi satu orang diduga mengalami gangguan jiwa mandi kurang lebih 15 menit," kata Satriadi saat dihubungi, Selasa (23/9/2025).

Petugas kemudian mencoba menghalau wanita tersebut. Namun, dia langsung kabur ke arah Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Dan dihalau petugas pertamanan atas nama Maryanto dan orang gangguan jiwa tersebut meninggalkan lokasi ke arah Jalan MH Thamrin," tambahnya.