Mobil Berpelat Dinas TNI Melaju di Jalur TransJakarta Koridor 13, Puspom Turun Tangan

| 24 Sep 2025 14:11
Ilustrasi mobil dinas TNI. (Antara)

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan dua unit mobil berpelat dinas TNI tertangkap kamera melintas di jalur layang Koridor 13, Rabu (24/9/2025). 

Dari video dan narasi di akun Instagram @jakartaselatan24jam, mobil berpelat dinas TNI itu berjalan beriringan pagi tadi sekira pukul 06.30 WIB. Kedua kendaraan itu melaju tanpa adanya hambatan, padahal jalur itu hanya diperuntukkan bagi bus TransJakarta.

Dikonfirmasi, Kapuspen TNI Brigjen (Marinir) Freddy Ardianzah mengatakan Puspom TNI sedang menelusuri kebenaran informasi tersebut.

"Kami masih menelusuri informasi tersebut, koordinasi dengan puspom TNI. Bagi prajurit dengan kendaraan dinas TNI dan melanggar aturan lalu lintas, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Freddy kepada wartawan, Rabu (24/9/3025).

Dia menjelaskan seluruh prajurit TNI wajib taat hukum serta mematuhi peraturan lalu lintas. Prajurit juga harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Freddy lalu mengatakan sejumlah personel TNI akan ditempatkan di sejumlah jalur TransJakarta untuk mengantisipasi pelanggaran serupa.

"TNI juga telah menempatkan personel di beberapa lokasi jalur Busway sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum lalu lintas," imbuhnya.

