Kronologi Truk Saling Beradu di Tol Japek, Ditinggal Sopir Cuci Muka Mobil Hancur

ERA.id - Dua truk terlibat kecelakaan di Km 21 Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Jumat (26/9/2025) pagi tadi.

"Tidak ada korban jiwa. Hanya kerugian material saja," kata Kainduk PJR Cikampek AKP Sandy Titah kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

Sandy menjelaskan kecelakaan bermula ketika sebuah truk berhenti di bahu jalan. Sopir itu menghentikan kendaraannya karena ingin mencuci muka. Tak lama setelah itu, datang truk boks yang melaju di lajur 1.

"Setiba di TKP, menurut pengakuan pengemudi, kondisi ngantuk sehingga oleng dan menabrak truk (yang berhenti)," ucapnya.

Polisi yang menerima informasi kecelakaan langsung menuju ke TKP. Kedua truk yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi.