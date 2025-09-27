Pelanggan Tebaskan Golok ke Kurir yang Tagih Pembayaran COD di Bekasi, Ngeri

ERA.id - Viral di media sosial seorang kurir diancam lalu disabet senjata tajam (sajam) ketika menagih pembayaran di rumah pelanggan di kawasan Harapan Jaya, Kota Bekasi.

Dari video dan narasi di akun Instagram @fakta.indo, kejadian berawal ketika kurir mengantarkan paket cash on delivery (DOV) ke rumah pembeli. Namun, pelanggan tak kunjung memberikan pembayaran.

Korban kemudian datang ke rumah pembeli untuk menagih secara langsung. Sesampainya, kurir itu tak mendapat pelunasan. Dia malah diancam dengan golok oleh pria bertubuh gemuk dengan tato di lengannya.

Pelaku pun sempat menyerang korban, namun kurir berhasil menghindar. Karena mendapat penolakan, korban pergi dari rumah pelaku.

Pada akhir video diperlihatkan tangan kurir itu terluka terkena sabetan golok.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan pihaknya masih memburu pria yang mengancam kurir tersebut.

"Iya pelaku masih dalam pencarian. Saya imbau yang bersangkutan untuk menyerahkan diri atau kami buru sampai dapat," kata Braiel saat dihubungi, Sabtu (27/9/2025).