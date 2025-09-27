Kronologi Pria di Bekasi Sabetkan Parang ke Kurir Hanya karena Tolak Bayar COD Rp30.000

ERA.id - Seorang pria gemuk dan bertato, Christian Kapau alias Kece viral karena menyerang kurir saat diminta membayar cash on delivery (COD) di kawasan Kota Bekasi. Biaya COD yang harus dibayar Kece ternyata hanya puluhan ribu rupiah saja.

"Pada hari Sabtu, 26 September 2025 sekitar pukul 13.30 WIB, pelaku CK alias Kece memesan barang berupa klip melalui sistem COD dengan harga Rp30.000 yang dikirimkan oleh kurir JNT (korban)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).

Setelah barang tiba, Kece meminta agar pembayaran dilakukan melalui transfer bank (TF). Namun korban menolak dengan alasan pengalaman sebelumnya, di mana pelaku sering terlambat membayar via transfer dan harus ditagih terlebih dahulu. Oleh sebab itu korban menawarkan pembayaran menggunakan QRIS.

Perbedaan pendapat pembayaran ini menimbulkan cekcok antara pelaku dan korban. Kece yang kesal mengambil parang dan berusaha mengayunkan ke arah perut korban. Kurir tersebut berusaha menangkis dengan tangan kanan. Namun tangan kanannya malah terluka kena sabet.

Korban lalu pergi meninggalkan rumah Kece dan melaporkan kasus yang menimpanya ke polisi. Petugas kepolisian kemudian mendatangi rumah Kece. Namun ternyata pria bertato ini telah kabur. "Dari keterangan keluarga, pelaku telah pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 14.00 WIB dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi," ucapnya.

Braiel mengatakan polisi hingga saat ini masih memburu Kece. Dia meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri.