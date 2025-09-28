Janin Bayi Ditemukan di Air Limbah Mal Cideng Gambir, Polisi Usut Tuntas

ERA.id - Kepolisian tengah melakukan penyelidikan janin bayi yang ditemukan di ruangan pengolahan air limbah gedung mal di Jalan KH. Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak di Jakarta, Sabtu, mengatakan, dua orang saksi mata telah diperiksa, yakni F dan A yang menemukan pertama kali janin bayi tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, F awalnya tengah melakukan pemantauan rutin instalasi limbah dan melihat sesuatu yang janggal keluar dari pembuangan. Saat didekati, ternyata janin bayi.

"Awal kejadian saksi yang sedang bekerja di ruangan pengolahan air limbah gedung mal melakukan pemantauan, saat itu saksi F melihat janin bayi keluar dari pembuangan air limbah," kata Reonald.

Saksi F lantas memanggil rekannya, saksi A yang bekerja sebagai pengelola. Mereka lalu melaporkan temuan tersebut ke kepolisian setempat.

Kemudian, Aipda Zainal yang menerima laporan langsung berkoordinasi dengan Polsek Metro Gambir.

"Kasus ini sedang dalam penyelidikan Polsek Metro Gambir," ucapnya. ​​