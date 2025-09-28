Diburu Polisi, Pria Bertato yang Aniaya Kurir di Bekasi Langsung Menyerahkan Diri

ERA.id - Polres Metro Bekasi Kota melakukan penenangkapan terhasap seorang pria bertato yang melakukan Tindakan kekerasan terhadap seorang kurir di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Korban pun melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Mendengar informasi itu, polisi langsung melakukan pengusutan untuk mengamankan pelaku. Pelaku pun mendengar bahwa polisi sedang memburu diri, maka tak pikir panjang sang pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi.

"Tersangka penganiayaan kurir J&T atas nama CK alias KECE menyerahkan diri ke Polres Metro Bekasi Kota pada tanggal 28 September sekira pukul 04.00 WIB karena mengetahui sedang di buru oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Bekasi Kota dan dihimbau untuk menyerahkan diri setelah sempat melarikan diri ke daerah Tangerang Kota," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu di Jakarta.

Kata dia, pelaku dikenakan pasal Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dan hukuman yang paling berat 7 tahun penjara.

Seorang pria gemuk dan bertato, Christian Kapau alias Kece viral karena menyerang kurir saat diminta membayar cash on delivery (COD) di kawasan Kota Bekasi. Biaya COD yang harus dibayar Kece ternyata hanya puluhan ribu rupiah saja.

"Pada hari Sabtu, 26 September 2025 sekitar pukul 13.30 WIB, pelaku CK alias Kece memesan barang berupa klip melalui sistem COD dengan harga Rp30.000 yang dikirimkan oleh kurir JNT (korban)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).

Setelah barang tiba, Kece meminta agar pembayaran dilakukan melalui transfer bank (TF). Namun korban menolak dengan alasan pengalaman sebelumnya, di mana pelaku sering terlambat membayar via transfer dan harus ditagih terlebih dahulu. Oleh sebab itu korban menawarkan pembayaran menggunakan QRIS.