HUT ke-80 TNI di Monas, Polisi Sebut Rekayasa Lalu Lintas Situasional Pada Minggu 5 Oktober

ERA.id - Polda Metro Jaya telah mempersiapkan skema rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di sekitar Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

"Memang nanti di Jalan Merdeka Barat, Timur, Selatan sampai Juanda akan dipakai untuk defile kendaraan alutsista, cuma penutupan kita laksanakan secara situasional," kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).

Rekayasa dilakukan dengan penutupan jalan ketika rombongan tamu VVIP maupun defile alutsista melintas. Jalur kembali dibuka setelah kendaraan tersebut melintas.

Namun, Robby menjelaskan Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin tak bisa dilalui kendaraan pada Minggu pagi. Sebab, diberlakukan car free day (CFD) pada waktu tersebut, yakni dari pukul 06.00-10.00 WIB.

"Sehingga lintasan kendaraan kita persiapkan dari kalau yang ke Monas dari Selagan lewat Kuningan, Rasuna Said. Terus kalau dari arah Timur lewat Cempaka Putih, dari arah barat lewat Tomang yang ke Jalan Suryo Pranoto,” tambahnya.

Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin dibuka setelah CFD. Polisi pun mengimbau masyarakat yang ingin beraktivitas untuk menghindari kawasan Monas guna mengantisipasi penumpukan kendaraan.

Terkait personel lantas yang akan dikerahkan saat HUT TNI sebanyak 1.508. Para personel akan disebar di beberapa titik pengamanan mulai dari rute di sekitar Monas maupun yang berada di dalam Kota Jakarta.