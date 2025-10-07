Panas Video SBY Tak Salami Kapolri Saat HUT TNI, Demokrat: Mungkin Terlewat

ERA.id - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak tak menyalami Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di perayaan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu 5 Oktober kemarin.

Momen itu terekam dan viral. Tak lama spekulasi bermunculan di media sosial. Kadung jadi bahan keributan, Partai Demokrat langsung mengklarifikasi.

“Situasional saja itu. Mungkin terlewat. Namanya ramai begitu. Dan di momen yang sepersekian detik itu Pak Sigit juga mungkin lupa atau sungkan menjulurkan tangannya sehingga tidak terpantau Pak SBY waktu lewat,” tulis Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun Instagram resminya @jansensitindaon.

Ia meminta publik untuk melihat momen setelah itu. Dalam pertemuan SBY dan Listyo, keduanya tampak akrab lewat perbincangan santai.

Intinya Jansen menegaskan, publik sebaiknya tidak menarik kesimpulan berlebihan. “Jadi itu bukan isu yang perlu dikembang-kembangkan. Jangan dari kejadian yang sepersekian detik jadi ditarik kesimpulan ada masalah. Karena memang semuanya baik-baik saja,” tegasnya.

Partai Demokrat pun berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh video pendek. “Jadi semuanya baik-baik saja. Tidak seperti yang terlihat di video itu,” tutup Jansen.