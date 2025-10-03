Detik-Detik Bus Hangus Terbakar di Tol Cikampek, Sopir Sempat Curiga Ada Masalah

ERA.id - Sebuah bus Damri terbakar di ruas Tol Cikampek pada Jumat (3/10). Kobaran api langsung menghanguskan seluruh bus yang berhenti di pinggir jalan tol.

Dari video yang beredar, api awalnya membakar bagian belakang badan bus tersebut, yang kemudian menyebar dan menghanguskan seluruh badan bus Damri.

Penumpang bus telah dievakuasi dan berada di pinggir jalan tol.

Kepala Induk PJR Cikampek Kompol Sandy Titah Nugraha menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 17.30 WIB tadi. Bus itu berangkat dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke arah Purwakarta.

Setibanya di Km 46+200 Tol JORR Jatiasih mengarah Cikampek, sopir bus, BS mengetahui jika kendaraan yang dikemudikannya mengalami masalah.

"Keterangan pengemudi melihat ada isyarat peringatan di dasboard, lanjut pengemudi mengecek ke ruangan mesin ada kabel korsleting dan menimbulkan api," kata Sandy kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).

Sopir lalu meminta seluruh penumpang untuk turun dan mengambil barang bawaannya. Tak lama setelah itu, api membesar dan membakar bus tersebut.

"Seluruh penumpang dan barang berhasil dievakuasi dengan selamat," ucapnya.

Para penumpang kemudian dipindahkan ke bus Damri lain. Api saat ini telah padam.