Mulai Lelah Jadi Pejabat Publik, Pramono: 25 Tahun, Tambah Gubernur, Sudahlah...

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tak berambisi untuk menjabat Gubernur DKI lebih dari satu periode. Pram mengaku, masa jabatannya sebagai pemimpin Jakarta akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya di dunia birokrasi dan politik.

“Target saya pengin jadi gubernur satu periode, tetapi saya memutuskan dan benar-benar satu periode dan berhenti,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).

Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.

Sebelumnya, dia justru berkeinginan untuk pensiun dan menikmati masa tua dengan bermain bersama cucu-cucunya, karena sudah lebih dari dua dekade ia berkarier di pemerintahan dan politik. Dia pun merasa sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Jauh sebelum menjabat Gubernur DKI, Pramono pernah menjadi anggota DPR, lalu menjabat Sekretaris Kabinet pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo, baru kemudian dipercaya menjadi pemimpin Jakarta.

Secara tegas, dia mengatakan tidak memiliki niat untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik setelah masa jabatannya di Jakarta berakhir.

“Saya sudah menjadi pejabat terlalu lama banget, 25 tahun nggak pernah putus. Tambah lima tahun jadi gubernur, sudah 30 tahun. Sudahlah,” ungkap Pramono.

Kendati demikian, dia memastikan akan tetap bekerja dengan baik hingga masa jabatannya berakhir. Dia menargetkan sejumlah persoalan, terutama persoalan dari sejumlah Gubernur DKI terdahulu dapat diselesaikan.

“Saya sebagai gubernur ingin menyelesaikan persoalan-persoalan gubernur sebelumnya yang tidak selesai, termasuk Kampung Bayam, termasuk di mana-mana lah karena saya enggak punya beban,” jelas Pramono.