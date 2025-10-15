Viral 3 Pria Diculik lalu Disiksa Saat Ingin Beli Mobil di Tangsel, 3 Pelaku Ditangkap

ERA.id - Viral di media sosial tiga pria diduga diculik lalu disiksa saat menjual mobilnya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel).

Dari video dan narasi di akun Instagram @wargajakarta.id, korban yang merupakan suami-istri awalnya hendak membeli mobil yang dijual pelaku. Sang suami lalu mengajak dua rekannya untuk bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren.

Korban hendak melakukan cash on delivery (COD) dengan pelaku. Namun ketika bertemu, korban malah dibawa ke sebuah rumah oleh para pelaku. Suami beserta dua temannya langsung disekap. Untung sang istri melarikan diri.

Ketiga korban lalu dianiaya diduga dengan dicambuk. Punggung korban terlihat luka parah akibat dicambuk. Setelah itu, para korban disuruh untuk mengoleskan balsem ke punggung temannya yang terluka. Mobil yang dibawa korban untuk menemui pelaku disebut-sebut telah dibawa kabur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menjelaskan tiga pelaku telah ditangkap. "Dalam waktu singkat kita bersyukur semua bahwa Pelaku sudah diamankan oleh subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya ya kemarin siang diamankan," kata Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).

"Ada tiga yang diamankan ya," tambahnya.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan ini menyebut penyidik masih memeriksa ketiga pelaku secara intensif. Kasus ini juga masih dalam pengembangan. Tak menutup kemungkinan ada pelaku lain dalam perkara ini.