Update Kasus 3 Pria Diculik hingga Disiksa di Tangsel Saat Mau Beli Mobil, 9 Pelaku Ditangkap

ERA.id - Polisi menyampaikan pelaku yang menyekap tiga pria lalu menyiksanya dari kasus jual beli mobil di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), bertambah menjadi sembilan orang.

Mereka adalah MAM (41), NN (52), VS (33), HJE (25), S (35), APN (25), Z (34), I, dan MA (39).

"Sembilan orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (16/10/2025).

Ade menjelaskan para korban adalah pasangan suami-istri (pasutri) dan dua teman sang suami. Mereka awalnya janjian dengan salah satu pelaku untuk membicarakan jual beli mobil. Kemudian para pelaku datang dan langsung menyulik keempat korban.

Mereka dibawa ke sebuah rumah/kontrakan di kawasan Pondok Aren. Satu di antara korban yang merupakan wanita berhasil melarikan diri dari TKP penyekapan dan penyiksaan di kawasan Pondok Aren.

Setelah itu, dia langsung mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi (LP). Kepolisian kemudian menuju ke TKP untuk menyelamatkan ketiga korban dan menangkap pelaku.

"Kasus ini masih dalam pengembangan," tutur Ade.

Sebelumnya, viral di media sosial tiga pria diduga diculik lalu disiksa saat akan membeli mobil di kawasan Pondok Aren. Dari video dan narasi di akun Instagram @wargajakarta.id, korban yang merupakan suami-istri awalnya hendak membeli mobil yang dijual pelaku.

Sang suami lalu mengajak dua rekannya untuk bertemu dengan calon penjual di kawasan Pondok Aren. Korban hendak melakukan cash on delivery (COD) dengan pelaku.

Namun ketika bertemu, korban malah dibawa ke sebuah rumah oleh para pelaku. Suami beserta dua temannya langsung disekap. Untuk sang istri berhasil melarikan diri.

Ketiga korban lalu dianiaya diduga dengan dicambuk. Punggung korban terlihat luka parah akibat dicambuk. Setelah itu, para korban disuruh untuk mengoleskan baslem ke punggung temannya yang terluka.

Mobil yang dibawa korban untuk menemui pelaku disebut-sebut telah dibawa kabur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menjelaskan tiga pelaku telah ditangkap. "Dalam waktu singkat kita bersyukur semua bahwa pelaku sudah diamankan oleh subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya ya kemarin siang diamankan," kata Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (15/10).

"Ada tiga yang diamankan ya," tambahnya.