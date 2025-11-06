Polisi dan BNN Gerebek Kampung Bahari Jakut, 18 Pelaku Narkoba Ditangkap

ERA.id - BNN dan Brimob menggerebek di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), yang merupakan kawasan sarang narkoba, Rabu (5/11). Pelaku sempat melawan saat akan ditangkap.

"Saat dilakukan operasi penindakan sempat terjadi perlawanan dengan busur panah, lemparan batu, kembang api, dan senjata tajam oleh kelompok jaringan narkoba tersebut," kata Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Roy Hadi Siahaan kepada wartawan dikutip Kamis (6/11/2025).

Dalam video yang diterima, petugas BNN dan Brimob menyisir dan menangkap sejumlah orang di sejumlah titik. Tangan pelaku diikat dengan kabel ties lalu digiring keluar Kampung Bahari.

Petugas lalu menyisir ke tempat lain dan menemukan botol-botol yang diperkirakan adalah bong atau alat hisap sabu. Penyisiran kemudian mengarah ke sebuah kos-kosan. Di sana, petugas menangkap sejumlah pelaku.

Di tengah penggeledahan itu, sejumlah orang melawan dengan menembakkan kembang api ke arah polisi dan petugas BNN. Roy menyebut petugas berhasil memukul mundur massa yang melawan itu. "Total tersangka (yang ditangkap dari penggerebekan ini sebanyak) 18 orang," ucapnya.

Roy mengatakan para pelaku beserta barang bukti narkoba dibawa ke kantor BNNK Jakarta Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.