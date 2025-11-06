Bapak-Anak di Priok Curi Helm, Manfaatkan Momen Saat Pemilik Beli Bakso

ERA.id - Polsek Tanjung Priok menyebutkan korban pencurian helm di Jalan Swasembada Timur, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Selasa (28/10), berdami dengan pelaku yang merupakan bapak dan anak.

Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Sigit Kumolo, Rabu kemarin mengaku, meskipun pelaku sudah dimaafkan, petugas tetap melakukan tes urine kepada pelaku. Hasilnya pelaku MS (43) dinyatakan positif menggunakan sabu.

"Pelaku MS ini kami kirim ke panti rehabilitasi pecandu narkoba," ujar Sigit.

Sementara sang anak yang berinisial AS (12) dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan lebih langsung.

“Polsek Tanjung Priok tetap menempuh langkah hukum dan sosial sesuai prosedur agar para pihak mendapatkan keadilan sekaligus pembinaan yang tepat,” ucap Sigit.

Sebelumnya, Polsek Tanjung Priok menerima dua pelaku pencurian berinisial MS (43) dan AS (12) yang kedapatan warga mencuri helm di Jalan Swasembada Timur XVIII, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pencurian itu terjadi pada Selasa (28/10) sekitar pukul 17.16 WIB. Saat itu, korban tengah membeli bakso dan meninggalkan helm di spion sepeda motornya.

Menurut Sigit, korban baru menyadari helmnya hilang setelah tiba di rumah. Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), di sekitar lokasi kejadian itu terdapat dua orang yang mengambil helm tersebut.

Setelah melapor ke polisi dan menelusuri jejak para pelaku melalui rekaman CCTV, korban bersama rekannya menemukan kedua pelaku tersebut di sebuah warung di kawasan Tanjung Priok pada Senin (3/11) malam.

"Keduanya kemudian diserahkan ke Polsek untuk proses lebih lanjut," ungkap Sigit.