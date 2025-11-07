Ledakan di SMA 72 Jakarta: Terjadi Saat Khotbah Jumatan-Ada Benda Diduga Senpi di TKP

ERA.id - Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi ketika para siswa dan guru sedang melaksanakan salat Jumat di Masjid sekolah. Ledakan ini melukai 52 siswa dan juga guru.

"Itu (kejadian) pas sudah khotbah ya," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Sebanyak 54 orang terluka dari insiden ini. Beberapa orang ada yang luka ringan, sedang, ataupun berat.

Tim Jibom dan Gegana masih di lokasi untuk melakukan olah TKP dan sterilisasi. Asep mengamini ditemukan benda diduga senjata api (senpi) di sekitar lokasi.

"Ya (terkait benda diduga senpi) itu sedang kita olah TKP di sana. Sedang kita dalami, kita olah TKP, nanti hasilnya akan kita sampaikan, ya," tuturnya.

"Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata," tambah Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.