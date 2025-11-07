Kapolda: 54 Orang Luka-Luka Akibat Ledakan di SMAN 72 Jakarta

ERA.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan sebanyak 54 orang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat (7/11/2025). Puluhan orang itu mengalami luka-luka.

"Data yang awal yang baru kita terima tadi, kurang lebih sekitar 54 orang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Jenderal bintang dua Polri ini tak mau bicara banyak. Dia hanya menyebut korban ada yang mengalami luka ringan, sedang, maupun berat.

Eks Wakabareskrim Polri ini kemudian menyebut para korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Polisi telah berada di lokasi untuk melakukan sterilisasi.

Sebelumnya, akun X atau Twitter @diabwolical menyampaikan ledakan itu terjadi karena bom. Sejumlah orang terluka akibat insiden ini. Ada benda diduga senjata api (senpi) di sekitar lokasi ledakan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan jika ada ledakan di SMAN 72 Jakarta.

"Iya benar ada ledakan," kata Budi kepada wartawan

Dia tak mau bicara banyak. Betul tidaknya ledakan karena airsoft gun, eks Kapolres Malang Kota ini menyebut masih dilakukan pendalaman. Jumlah pasti korban dari peristiwa ini juga belum mau disampaikannya.

"Masih didalami, lagi sisir sama Gegana. Ada SOP khusus kita belum tahu asal muasal ledakan dari apa," imbuhnya.