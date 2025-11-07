Wameko Polkam: Ledakan di SMAN 72 Jakarta Terjadi Dua Kali, Senpi di TKP Senjata Mainan

ERA.id - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus memastikan benda diduga senjata api (senpi) yang ditemukan di SMAN 72 Jakarta adalah mainan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Lodewijk saat mendatangi SMAN 72 Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025). Lodewijk menekankan senjata yang sempat menjadi sorotan itu merupakan mainan.

"Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran. Setelah kami cek itu senjata mainan," kata Lodewijk kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Wamenko Polkam ini menyebut puluhan orang luka-luka dari insiden ini. Tak ada yang meninggal dunia dalam kejadian ledakan tersebut. Ledakan di SMAN 72 Jakarta ini terjadi ketika salat Jumat sekira pukul 12.15 WIB.

"Telah terjadi ledakan, dan ledakan itu ada dua kali. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musolah atau masjid," tuturnya.

Lodewijk menekankan polisi masih melakukan olah TKP. Untuk korban terluka telah dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan.

Diketahui ledakan di SMAN 72 Jakarta terjadi setelah khotbah salat Jumat di area Masjid sekolah, Jumat (7/11).