Polisi Kantongi Identitas Pelaku Peledakan di SMAN 72 Jakarta

ERA.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan terduga pelaku yang melakukan peledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut), Jumat (7/11/2025), telah ditangkap.

"Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan," kata Listyo saat konferensi pers di Istana Kepresidenan dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/11/2025).

Tak diketahui maksud pelaku sudah didapatkan. Apakah penyidik telah mengetahui identitasnya atau sudah menangkap terduga pelaku tersebut.

Mantan Kabareskrim Polri ini hanya menyebut penyidik Polda Metro Jaya bersama Densus 88 Antiteror Polri masih mendalami perkara ini. Motif pelaku melakukan hal tersebut juga masih didalami.

"Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, mohon maaf lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami," tuturnya.

Dia kemudian menyampaikan korban dari kejadian ini sekira 50-60 orang. Sebagian besar dari mereka telah pulang. Ada dua orang yang menjalani operasi karena mendapat luka serius.

"Yang jelas sampai saat ini korban meninggal dunia belum ada," jelasnya.