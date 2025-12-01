Kondisi Mental Pelaku Peledakan SMAN 72 Jakarta Membaik, Langsung Dipindah ke Rumah Aman

ERA.id - Pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta, F, ditempatkan di rumah aman atau safe house. Kondisi pelaku juga dipastikan sudah membaik pasca menjalani perawatan.

"Kami sampaikan pada rekan-rekan, saat ini ABH (anak berkonflik dengan hukum) berada di posisi rumah aman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/12/2025).

Mantan Kapolres Malang Kota ini menyebut kondisi F secara medis telah pulih. Namun, dia diberi pendampingan psikologis di rumah aman agar kondisin psikisnya makin membaik.

"Diagendakan di dalam Minggu ini semoga ABH benar-benar sudah pulih secara medis dan psikis sehingga bisa dilaksanakan permintaan keterangan dari ABH," tuturnya.

Budi lalu menyampaikan sebanyak dua orang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, usai insiden peledakan tersebut.

Diketahui, terjadi ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11) silam. Akibat insiden ini, sebanyak 96 orang luka-luka. Polisi kemudian melakukan sterilisasi dan didapati jika terdapat tujuh bom di lokasi.

Dari tujuh bom itu, empat di antaranya meledak yakni di Bank Sampah dan masjid sekolah tersebut.

Pelaku dari kasus ini adalah siswa di sekolah tersebut. Dia turut menjadi korban dan kini telah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH).

Hasil pemeriksaan sementara, ABH ini diduga tertutup. Dia merakit bom sendiri dengan belajar melalui internet. Polisi kemudian mendalami betul tidaknya pelaku diduga di-bully.