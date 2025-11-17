Detik-Detik Maling Kotak Amal di Mushalla Klender, Sempat Matikan CCTV dan Sisakan Uang Rp2 Ribu

ERA.id - Viral aksi seorang pria tak dikenal mencuri kotak amal di sebuah mushalla di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Maling itu membawa kotak amal berisi uang sekitar Rp10 juta.

Aksi tersebut terekam jelas di kamera pengawas (CCTV) Mushalla Nurul Bashor, Jalan Buaran Satu, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Terlihat seorang pria bercelana pendek dan membawa ransel masuk ke area mushalla pada Minggu (16/11) sekitar pukul 07.05 WIB.

"Kerugian akibat pencurian itu sekira Rp8 juta hingga Rp10 juta, karena kotak amal dibukanya setahun sekali," kata warga sekitar bernama Arfan, dikutip Antara, Senin (17/11/2025).

Dalam rekaman CCTV, pelaku tanpa ragu mendekati kotak amal lalu menyeretnya ke samping mimbar untuk dibongkar.

Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat mematikan satu kamera CCTV yang berada di sisi mimbar. Namun, pelaku tidak menyadari masih ada kamera lain yang tersembunyi di sejumlah titik ruangan sehingga seluruh tindakannya tetap terekam.

Arfan menyebutkan, pelaku hanya menyisakan uang sebesar Rp2 ribu di dalam kotak amal.

"Pelaku beraksi seorang diri dan kita sudah menyebarkan pengumuman kepada warga sekitar tapi tidak ada yang mengenali," ujar Arfan.

Warga sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Duren Sawit dan pihak Kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Ini sudah ketiga kalinya kehilangan. Ini yang terekam CCTV dan kami sudah sebar wajah pelaku ke grup paguyupan di Buaran," katanya.