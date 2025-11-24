Unik, Polisi Tak Hukum Mobil Mewah Penerobos Tol Simatupang Usai Pengemudi Ngaku Depresi

ERA.id - Polisi tak menghukum sopir mobil mewah yang menerobos gerbang Tol Simatupang sebagai gerbang masuk utama untuk menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) di Jakarta Selatan pada Rabu (19/11).

"Dari pihak keluarga, sopir berinisial A tersebut infonya ada gangguan psikologis atau sedang depresi," kata Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie, Minggu kemarin.

Dhanar menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sopir tersebut dan tidak menilangnya. Kepolisian telah berkoordinasi dengan pengelola jalan tol.

"Tindak lanjut kami koordinasikan ke pengelola jalan tol untuk penyelesaian pembayaran tertunggaknya," katanya.

Dhanar juga menambahkan, pihaknya telah mendatangi kediaman sopir A tersebut dan mengedukasi keselamatan berkendara terhadapnya.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyelidiki sebuah mobil mewah penerobos Gerbang Tol Simatupang sebagai gerbang masuk utama untuk menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) di Jakarta Selatan.

"Sudah termonitor dan sedang dilakukan pengecekan," kata Kepala Satuan (Kasat) Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (19/11).

Dhanar juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait nomor kendaraan tersebut, namun belum bisa menjabarkan secara detail siapa pemilik kendaraan tersebut.

"Sementara itu (pemeriksaan nomor kendaraan) yang sedang dilakukan," katanya.

Sebelumnya, sebuah video beredar di media sosial Instagram yang diunggah oleh akun @dashcam_owners_indonesia tentang sebuah mobil mengikuti sebuah mobil pikap yang berada di depannya untuk melakukan "tap" di gerbang tol.

"Tap" adalah tindakan menempelkan atau menempelkan kartu elektronik (e-toll) pada mesin di gerbang tol untuk melakukan transaksi pembayaran.

Namun, setelah mobil pikap melakukan "tap", mobil tersebut terlihat memepet dan menerobos gerbang tol dan langsung tancap gas untuk menghindari pembayaran. "Sekelas Audi A8L mesin V6 turbocharged masa iya, gak punya duit itu buat bayar tol 17 ribu rupiah, kalah sama mobil bak," tulis akun tersebut.