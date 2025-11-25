Video Arak-Arakan Copet di Pasar Tanah Abang Viral, 3 Petugas Keamanan Diperiksa Polisi

ERA.id - Viral sebuah video menampilkan seorang copet diarak di Pasar Tanah Abang. Tiga petugas keamanan pun diperiksa polisi terkait insiden tersebut.

Kapolsek Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki mengatakan pihaknya sudah melakukan pengembangan terkait video viral tersebut. Dari pengembangan itu, tiga petugas kemanan dimintai keterangan.

"Untuk saat ini, masih dilakukan pengembangan. Kami sudah memeriksa tiga petugas keamanan," kata Haris.

Haris lantas menjelaskan kejadian pencopetan di Pasar Tanah Abang itu terjadi pada Minggu (16/11), dan video tersebut viral beberapa hari kemudian.

Menurut dia, dari keterangan ketiga petugas keamanan, diduga pelaku copet itu merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial EA (43) yang merupakan warga Palembang.

Lalu, kata Haris, arak-arakan itu terjadi setelah petugas mengamankan terduga pelaku copet di pos keamanan. Namun sejumlah massa menyarankan agar wanita tersebut digunduli, lalu diarak untuk memberikan efek jera.

"Saksi kemudian mengarak diduga pelaku dan menempelkan tulisan 'saya copet'. Setelah selesai diarak, pelaku dipulangkan dan barang bukti dompet milik korban dikembalikan," ujar Haris.

Dia menambahkan alasan petugas keamanan tidak menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian karena mereka mengaku panik serta terpengaruh saran dari massa.

Untuk itu, kata Haris, pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut dengan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan saksi.

"Saksi menangkap dan tidak menyerahkan atau koordinasi ke pihak kepolisian karena sudah panik, massa ramai, serta terpengaruh dengan saran massa yang ada pada saat itu," tutur Haris.

Dalam video yang beredar itu, tampak seorang wanita diarak oleh petugas keamanan di sela-sela kios pedagang di Pasar Tanah Abang. Diduga pelaku itu diarak dengan mengenakan kalung dari tali rafia yang bertuliskan "saya copet".