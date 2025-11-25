Mobil Fortuner Tabrak Pesepeda-Mobil Boks di Jakbar, Pengemudi Tewas

ERA.id - Mobil Toyota Fortuner menabrak pesepeda hingga mobil boks di sekitar Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (24/11) malam. Pengemudi mobil Fortuner, Jefry Dolok (36) tewas di lokasi kejadian.

"Pengemudi Fortuner mengalami luka pada bagian kepala memar, meninggal dunia di TKP," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).

Joko menjelaskan kejadian bermula ketika Fortuner itu melaju dari arah Timur menuju Barat di Jalan Meruya Ilir.

Sesampainya di lokasi, Fortuner itu menyerempet pesepeda berinisial R. Jefry tak berhenti dan melaju hingga menghantam mobil boks yang sedang parkir di pinggir jalan.

"(Mobil Fortuner) masih tetap melaju selanjutnya menabrak kendaraan boks Hino yang sedang parkir. Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Polisi yang menerima informasi adanya kecelakaan langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi Jefry ke RSUD Kembangan. Untuk pesepeda yang turut mengalami luka memar di kaki juga mendapatkan perawatan.