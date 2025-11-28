Usai Terbongkar Istri Sah, Inara Rusli Pilih Akhiri Pernikahan Siri dengan Insanul Fahmi

ERA.id - Inara Rusli menegaskan hubungannya dengan Insanul Fahmi sudah berakhir. Hubungan itu kandas setelah kebohongan Insan terbongkar.

Kuasa hukum Inara Rusli, Andi Taslim, menegaskan kliennya korban dari perbuatan Insan, suami sah Wardatina Mawa. Inara pun memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Insan setelah kebohongannya terbongkar dan menjadi sorotan.

"Di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Ihsan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Ihsan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Ihsan," ujar Andi saat ditemui di Kawasan Pluit, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025).

Andi Taslim juga menjelaskan perbedaan ucapan Insan dengan Inara maupun Mawa. Kepada Inara, Insan mengaku bujangan.

Namun Mawa, istri sah Insan, mencoba mengonfirmasi hubungan mereka kepada Inara. Saat itu Inara baru menyadari bahwa Insan membohongi dirinya.

Insan yang langsung ditodong oleh Inara tentang kebenaran pernyataan Mawa pun memberi pembelaan Kembali. Insan mengaku kepada Inara sudah mengajukan talak dua dan proses cerai dengan Mawa.

"Jadi tegas klien kami tidak ingin menikahi laki-laki yang masih terikat pernikahan dan tidak ingin juga menjadi istri kedua atau berpoligami," tegas Putra Kurniadi, kuasa hukum Inara Rusli.

"Ini semua murni karena laki-laki ini bercerita kebohongan-kebohongan. Termasuk juga kebohongan kepada istrinya sendiri," sambung Putra.

Lebih lanjut, Putra mengatakan keputusan Inara Rusli untuk mundur dari persoalan ini demi menjaga perasaan sesama perempuan.

"Jadi klien kami memutuskan untuk mundur, memilih untuk menjaga perasaan sesama wanita," pungkasnya.

Inara Rusli sebelumnya sudah menikah siri dengan Insanul Fahmi pada 7 Agustus 2025. Namun pernikahan itu dilaksanakan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Wardatina Mawa, istri sah Insan.

Mawa yang mengetahui hal itu pun melaporkan Inara Rusli dan suaminya atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Laporan itu bahkan dikuatkan dengan bukti rekaman CCTV di kediaman Inara Rusli.