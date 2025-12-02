Viral Atlet MMA Adu Mulut dengan Terduga Penagih Utang di Ragunan Jaksel

ERA.id - Beredar video sejumlah pria terlibat keributan yang dinarasikan antara atlet Mixed Martial Arts (MMA) dan boxing dengan debt collector di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dari video dan narasi di akun Instagram @karyamilitan, kejadian berawal ketika seorang pria ditarik seseorang diduga debt collector saat makan hingga terjatuh. Dia lalu bangun dan adu mulut dengan debt collector tersebut.

Aksi saling dorong-mendorong terjadi dan atlet ini mencoba menghajar orang yang menariknya. Namun berhasil ditahan oleh rekan debt collector itu.

Para pelaku memintanya kooperatif dan membayar utang. Namun atlet itu tak mengerti utang yang dimaksud.

Sempat terjadi lagi aksi saling dorong dan adu mulut di antara mereka. Kedua pihak saling ngotot hingga debt collector meninggalkan lokasi.

Belum diketahui kronologi pasti kejadian itu. Apakah ini merupakan konten atau tidak, juga belum dapat dipastikan.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly hanya mengatakan pihaknya masih mengusut kejadian ini. "Sudah ditangani oleh Polsek Jagakarsa," ujar Nicolas saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).