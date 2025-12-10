Polisi Periksa Manajemen Terra Drone Imbas Gedung Terbakar Tewaskan 22 Orang

ERA.id - Polisi masih mengusut kasus kebakaran di gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), hingga menyebabkan 22 orang tewas. Sebanyak delapan saksi telah diperiksa.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra menjelaskan pemilik gedung dan pemilik perusahaan akan segera dimintai keterangan karena polisi sudah mengantongi identitasnya.

"Pemilik gedung, pemilik perusahaan juga belum (diperiksa), masih manajemen sama lingkungan sekitar (yang sudah dimintai keterangan)," kata Heri kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menambahkan dugaan awal penyebab kebakaran di gedung Terra Drone karena baterai drone yang terbakar. Untuk penyebab pasti terjadinya insiden ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Tentunya dari penyebab tersebut kita akan kaji lagi, apakah penyebab tersebut juga dihubungkan dengan kelalaian atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Termasuk izin-izin dan sebagainya tentu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucap Susatyo.

Diketahui, sebanyak 22 orang tewas dalam kejadian kebakaran di gedung Terra Drone kemarin. Polisi sebelumnya menyebut api berasal dari lantai satu bangunan tersebut.

Karyawan sempat mencoba memadamkan api namun gagal. Mereka lalu menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas gedung tersebut.

Damkar pun menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam. Para korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.