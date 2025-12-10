Kapolsek Kemayoran Ditimpa Kaca Pecah Saat Evakuasi Korban Kebakaran Gedung Terra Drone

ERA.id - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Adriansyah robek tangan kirinya akibat tertimpa pecahan kaca saat mengevakuasi korban kebakaran ruko Terra Drone di Jakarta Pusat (Jakpus).

"Beliau terluka saat melindungi anggota dan warga yang berada di area evakuasi. Tindakan spontan itu justru membuat pecahan kaca jatuh mengenai tangan kirinya," kata Susatyo di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia menuturkan insiden yang menimpa Kapolsek Kemayoran itu terjadi ketika petugas pemadam kebakaran sedang memecahkan kaca besar untuk mempercepat pembuangan asap.

Kaca yang dipecah itu, kata dia, kemudian jatuh ke bawah dan mengenai Kompol Agung yang tengah membantu proses evakuasi anggota dan pekerja di dalam bangunan ruko tersebut.

Susatyo mengungkapkan Kapolsek Kemayoran itu kini menjalani operasi di RS Islam Cempaka Putih dan dalam penanganan intensif tim medis.

Dia mengungkapkan insiden tersebut menunjukkan risiko keselamatan dalam tugas tidak hanya dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran, tetapi juga jajaran kepolisian.

"Dalam situasi genting seperti ini, kami memastikan seluruh personel bekerja secara humanis, profesional, dan mengutamakan penyelamatan jiwa. Saya apresiasi keberanian Kapolsek dan seluruh anggota di lapangan," ucap Susatyo.

Seperti diketahui, kebakaran Ruko Terra Drone yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12) siang menewaskan 22 orang.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, seluruh jasad ditemukan dalam keadaan utuh tanpa adanya luka bakar yang serius sehingga dapat dikenali.