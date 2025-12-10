10 dari 22 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Teridentifikasi, Ini Datanya

ERA.id - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati Jakarta Timur (Jaktim) menyampaikan pihaknya mengidentifikasi 22 jenazah dari insiden kebakaran di gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (9/12). Total sebanyak 10 jenazah telah teridentifikasi.

"Dari total 22 jenazah korban yang dikirim ke RS Polri, tim DVI Polri tadi malam telah melakukan rekonsiliasi mengidentifikasi tiga jenazah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

"Dan siang ini teridentifikasi tujuh, berarti total 10 dari 22 jenazah korban," tambahnya.

Berikut identitas korban yang telah teridentifikasi.

1. Pariyem, perempuan, 31 tahun;

2. Ninda Tan, perempuan, 32 tahun;

3. Muhammad Ariel Budiman, laki-laki, 24 tahun;

4. Mochamad Apriyana, laki-laki, 40 tahun;

5. Della Yohana Simanjuntak, perempuan, 22 tahun;

6. Nazaellya Tsabita Nurazisha, perempuan, 27 tahun;

7. Athiniyah Isnaini Rasyidah, perempuan, 18 tahun;

8. Rufaidha Lathiifunnisa, perempuan, 22 tahun;

9. Novia Nurwana, perempuan, 28 tahun;

10. Yoga Valdier Yaseer, laki-laki, 28 tahun.

Diketahui, sebanyak 22 orang tewas dalam kejadian kebakaran di gedung Terra Drone kemarin. Polisi sebelumnya menyebut api berasal dari lantai satu bangunan tersebut.

Karyawan sempat mencoba memadamkan api namun gagal. Mereka lalu menyelamatkan diri dengan naik ke lantai atas gedung tersebut.

Damkar pun menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam. Para korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.