Korban Tabrakan Mobil MBG Ugal-ugalan di Sekolah Jakut: 19 Siswa, 1 Guru

ERA.id - Polisi menyampaikan sebanyak 20 orang menjadi korban atas insiden mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG) menabrak siswa di sekolah SDN Kalibaru 01 di kawasan Jakarta Utara (Jakut), Kamis (11/12/2025), 6.39 WIB.

"Korban 20 orang, (rinciannya) 19 siswa dan 1 orang guru," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Satu orang telah pulang usai diberi pengobatan di Puskesmas Cilincing. Untuk 19 korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Koja dan RSUD Cilincing.

"Tidak ada yg meninggal," tambahnya. Budi kemudian menyebut sopir yang menabrak dan melindas para murid itu telah ditangkap untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan mobil MBG menabrak siswa SD di sebuah sekolah. Dari video dan narasi di akun Instagram @sekitaran_jakut, sekolah SDN Kalibaru 01 sedang mengadakan upacara bendera. Para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Mobil MBG dinarasikaan menerobos barisan siswa yang sedang berkumpul sehingga banyak orang tertabrak.

Sejumlah murid tergeletak di lapangan usai ditabrak. Ada juga siswa dan guru yang melihat ke kolong mobil untuk menolong anak yang diduga terlindas.

Guru langsung mengamankan sopir tersebut. Situasi mencekam hingga membuat para murid berlarian.

"Dari informasi yang didapatkan diduga pengemudi ingin menginjak rem, namun yang diinjak pedal rem," demikian penjelasan akun tersebut.